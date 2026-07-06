В аптечных продажах на Кубани лидируют препараты от диабета и ожирения

Препараты для лечения сахарного диабета и ожирения стали наиболее заметным сегментом аптечных продаж в Краснодарском крае по итогам января—мая 2026 года, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился «Бизнес ФМ Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером рынка стала «Тирзетта» с долей 2,4%. Далее следуют «Семавик» (1,3%) и «Седжаро» (1%). В десятку наиболее продаваемых препаратов также вошла «Форсига» (0,9%). Среди препаратов сердечно-сосудистого профиля в топ-10 отмечен «Эликвис» с долей 1%.

Наиболее динамичный рост показала группа препаратов «пищеварительный тракт и обмен веществ», куда входят средства для терапии диабета и снижения массы тела. Ее объем увеличился на 42,3% в денежном выражении, а доля в общем объеме аптечных продаж достигла 24,9%. Для сравнения, сегмент сердечно-сосудистых препаратов занял 15,1% рынка, увеличившись на 25,3%.

Участники рынка связывают рост спроса на антидиабетические препараты с расширением их применения в терапии ожирения и постепенным выходом на рынок новых молекул. В структуре лидирующих препаратов также представлены средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая «Эдарби», «Велгию» и «Трипликсам».

Вячеслав Рыжков