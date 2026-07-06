В Ростове-на-Дону в июле введут ряд ограничений на движение транспорта

В Ростове-на-Дону в июле на ряде улиц вводятся ограничения и запреты движения из-за ремонтных работ на подземных коммуникациях и дорогах. Об этом сообщается на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На улице Таганрогской на участке от строения №124/2 до строения 135 к5 — движение ограничат с 6 июля по 1 сентября для работ на электросети. На улице Левобережной в створе строения 61с1 ограничение будет действовать с 7 по 30 июля из-за работ на водопроводной сети.

На проспекте Сельмаш в створе строения №16 ограничения вступят в силу с 10 июля и продлятся до 31 июля — в связи с работами на тепловой сети. На улице Текучева — на участке от строения №39 до строения №25 — движение ограничат с 6 июля по 28 августа из-за работ на канализационных сетях.

На улице Целинной движение полностью прекратят с 14 июля по 1 ноября на участках от Полигонной до Лесной, от Лесной до Целинной, 35Б, а также от Необычной до Доватора — в связи с ремонтом дороги. Объезд организуют по улицам Полигонной, Лесной, Пархоменко, Долгожданной, Необычной, Доватора, Пархоменко и Предботанической.

На улице Безымянная Балка — на участке от Павлодарской до Шеболдаева — движение закроют с 14 июля по 1 ноября также в рамках дорожного ремонта. Объезд пройдет по улице Шеболдаева, переулку Дальнему, улице Павлодарской, улице Нансена и проспекте Ленина.

На улице Филимоновской с 25 июля на участках от переулков Халтуринского до Островского и от Островского до дома №92 с северной стороны вводится запрет остановки для, как отмечается, упорядочения парковки и повышения пропускной способности.

Константин Соловьев