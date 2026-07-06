Двое подростков утонули в Свердловской области на выходных

В Свердловской области на выходных утонули двое детей в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском — следователи устанавливают обстоятельства гибели, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по региону Александр Шульга. Поисками тел подростков занимаются сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Всего 4-5 июля на водоемах региона утонули четыре человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Один из инцидентов произошел с 17-летним подростком в субботу, вечером 4 июля, на реке Исеть, вблизи деревни Кодинка города Каменска-Уральского. Он прибыл из другого региона для празднования дня рождения своей подруги, отдыхал с друзьями, но во время купания в реке его унесло течением, и он пропал. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подросток оступился в воде, но не умел плавать и не смог выбраться сам, друзья помочь ему тоже не смогли.

На следующий день в парке «Народный» на реке Тагил в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). «Отец привез свою дочь в гости к подруге, с собой у нее было два надувных круга. Вскоре девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем. Подруга купаться не стала. А приехавшая погостить девочка решила поплавать. В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог»,— рассказал полковник Горелых.

В период с января по конец июня на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь. Полпред Артем Жога потребовал усилить профилактику из-за большого числа утонувших.

Ирина Пичурина