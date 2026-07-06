Число жителей Кировской области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, превысило 642 тыс. человек, что составляет более половины населения региона. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области более половины жителей регулярно занимаются спортом

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ В Кировской области более половины жителей регулярно занимаются спортом

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

За последние четыре года число таких людей в регионе выросло почти на 14%.

За этот период количество жителей, выполнивших нормативы комплекса ГТО, увеличилось более чем в два раза — до 21,5 тыс. человек. Число спортивных сооружений выросло на 57% и превысило 2,7 тыс.

Анна Кайдалова