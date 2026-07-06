Задержан агент Украины, отправивший на Кубань посылки со взрывчаткой для участников СВО

ФСБ России сообщила о пресечении попытки отправки взрывных устройств, замаскированных под парфюмерные наборы, военнослужащим и сотрудникам предприятий оборонного комплекса в ряде регионов, включая Краснодарский край. Об этом пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным силовиков, в марте 2025 года в Первоуральске Свердловской области был задержан предполагаемый агент украинских спецслужб. У него, как утверждается, были изъяты взрывные устройства, ранее полученные из тайников в Челябинске.

Как сообщили в ФСБ, устройства были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы и направлены почтовыми отправлениями в адрес военнослужащих и сотрудников госорганов, проживающих в Москве, Воронеже, Саратовской области и на Кубани. Посылки были изъяты и обезврежены.

По информации спецслужбы, задержанный признал, что действовал по заданию украинской стороны, однако после выполнения поручений контакт с ним был прекращен, а обещанное вознаграждение не выплачено.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, покушении на теракт и государственной измене.

Вячеслав Рыжков