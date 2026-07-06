С ростовского грузоперевозчика «Крафтер-Юг» кредитор требует 180 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского грузоперевозчика ООО «Крафтер-Юг». Этим же определением в реестр требований кредиторов включено 180,2 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление в суд о признании ООО «Крафтер-Юг» банкротом подало ООО «РН-Карт». В нем компания указала, что Арбитражный суд Москвы в апреле 2025 года обязал ответчика оплатить задолженность в 180,2 млн руб., а также пени с 28 января 2025 года по день фактического исполнения обязательства. Решения суда осталось без удовлетворения.

На этом основании 30 июня 2026 года Арбитражный суд ввел в отношении ООО «Крафтер-Юг» процедуру наблюдения до 24 декабря 2026 года. Временным управляющим назначен Михаил Ушаков.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крафтер-Юг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 5 июня 2017 года. Компания занимается деятельностью грузового транспорта. Учредителем является Алена Черногорец. Уставный капитал компании составляет 20 млн руб.

В 2024 году выручка компании выросла на 780% — до 2,2 млрд руб., а чистая прибыль на 195% — до 19,3 млн руб.

Наталья Белоштейн