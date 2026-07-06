Саратовское УФАС потребовало от сети АЗС «Торэко» объяснить рост цен на топливо

Саратовское УФАС выдало предупреждение сети АЗС «Торэко» (ООО «Алькорр») в связи с изменением цен на бензин АИ-92 и АИ-95. Решение принято по итогам мониторинга розничного рынка топлива в Энгельсском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовское УФАС заподозрило сеть «Торэко» в необоснованном завышении цен

Фото: «Торэко» Саратовское УФАС заподозрило сеть «Торэко» в необоснованном завышении цен

Фото: «Торэко»

По данным антимонопольного органа за 2025 год, ООО «Алькорр» совместно с еще двумя хозяйствующими субъектами занимало коллективное доминирующее положение на местном рынке розничной реализации топлива. В УФАС полагают, что действия сети могут указывать на установление экономически необоснованных цен и создавать угрозу ущемления интересов потребителей, в том числе через навязывание невыгодных условий договора.

Ведомство направило компании предупреждение о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Срок устранения замечаний установлен до 31 июля.

Марина Окорокова