Нейрохирурги в Ижевске провели сложную операцию на стыке черепа и позвоночника

В РКБ №1 Ижевска нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с кистой и редкой патологией — смещением структур мозга в основание черепа. Об этом сообщила во «ВКонтакте» первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Чуракова Фото: Татьяна Чуракова

«Диагноз оказался редким и сложным, говоря простым языком, структуры мозга сместились в отверстие у основания черепа, перекрыв отток жидкости. К этому добавилось киста в шейном отделе спинного мозга, изза которой немели руки и пропадала сила в конечностях», — говорится в сообщении. Врачи предупредили, что без хирургического вмешательства у пациентки был высокий риск инвалидности.

Операцию провели заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Кузнецов и врач-нейрохирург Владислав Подскребкин. Они устранили сдавление и восстановили циркуляцию спинномозговой жидкости. Вместо собственной твердой мозговой оболочки использовали биоматериал, выполняющий функции родной ткани.

После операции головные боли у пациентки прекратились, зрение постепенно восстанавливается. Женщина выписана из стационара и находится под наблюдением врачей.

Карина Пырина