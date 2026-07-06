Александр Бречалов: ажиотаж на АЗС Удмуртии спадает

Четвертый день подряд повышенный спрос на топливо в Удмуртии спадает. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании. Также он отметил, что в пиковые дни спрос на топливо увеличился почти в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В пиковые дни на АЗС крупных сетей спрос на топливо обеих марок — 30 т за 6 часов. Норма к этому периоду года — 12 т в сутки. Никакая логистическая цепочка не справится с этой ситуацией. Это ажиотаж и он частично оправдан. Мы не можем говорить жителям, зачем вы привозите канистры. Вы слышали выступление президента. Вы понимаете ситуацию, что стопроцентных гарантий нет», – сказал глава Удмуртии.

Также он отметил, что в республике продолжаются ограничения на продажу бензина в канистры. «Никаких емкостей — заливать только в бак. И здесь есть справедливое оппонирование. Кому-то надо для хозяйства залить, чтобы технику… Но мы по-другому сейчас действовать не сможем. Пока у нас ситуация такая».

Напомним, с конца июня водители начали массово жаловаться на отсутствие и нехватку бензина на заправках в Ижевске и пригороде, длинные очереди на АЗС и других автомобилистов, приезжающих на точки с канистрами. Одна из сетей получила запрос от УФАС из-за роста цен. В соцсетях 3 июля премьер-министра Удмуртии Романа Ефимова потребление бензина увеличилось вдвое, большинство АЗС крупных сетей региона поставляли необходимое количество топлива.

На заправочных станциях республики ввели запрет на отпуск топлива в канистры, для контроля на крупных АЗС появились дружинники.

Подробнее о закупочных ценах на дизельное топливо для сельхозпредприятий читайте в материале «Белая горючка».