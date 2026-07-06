Под Астраханью возобновляется движение судов после дноуглубления ВКМСК

Под Астраханью восстанавливается движение судов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу (ВКМСК). Ремонтно-восстановительные дноуглубительные работы продолжаются, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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Фото: Вадим Окороков Движение по ВКМСК постепенно приходит в норму под Астраханью

Фото: Вадим Окороков

4 июля по ВКМСК прошло 26 судов. 1 июля в ведомстве сообщали о 88 судах, ожидающих выхода в Каспий и захода из него. Пробка образовалась из-за навигационной обстановки в канале и сгона воды.

Сейчас для проведения ремонтного дноуглубления на канале задействовано 10 земснарядов. Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что из-за крупнейшего за последние 20 лет паводка в регионе русло морской части ВКМСК подверглось заносам и заиливанию. С 19 по 22 июня участок канала со 151-го по 155-й км был закрыт для прохода судов.

Марина Окорокова