Ростовский девелопер «Югстрой» попал под наблюдение из-за долга в 30 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского застройщика ООО «Югстрой». Компания задолжала 29,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С иском в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Ясько. В заявлении он указал, что общая сумма неоплаченного компанией долга превысила составила почти 29,3 млн руб. Из них 8,6 млн руб. — основной долг, 20,5 млн руб. — штрафные санкции и 153,9 тыс. руб. — госпошлина.

Процедура наблюдения в отношении должника введена до 10 ноября 2026 года. Временным управляющим назначен Ярослав Астафьев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югсторой» образовано в Ростове-на-Дону 19 марта 2019 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Гендиректором является Александр Токаренко.

В 2024 году выручка застройщика снизилась на 50% — до 5,4 млн руб. При компания понесла чистый убыток на 1 тыс. руб.

Наталья Белоштейн