Ярославский аэропорт возобновил работу

Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту, которые с 1:15 запрещали прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ночных рейсов в аэропорту запланировано не было, поэтому ограничения не привели к задержке или отмене вылета и прилета.

Аэропорт был закрыт за несколько минут до того, как в Ярославской области ввели режим беспилотной опасности. В регионе было сбито свыше 70 беспилотников, пострадали два человека. Прокуратура поставила на контроль оказание помощи пострадавшим.

Алла Чижова