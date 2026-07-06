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Ярославский аэропорт возобновил работу

Росавиация сняла ограничения в ярославском аэропорту, которые с 1:15 запрещали прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ночных рейсов в аэропорту запланировано не было, поэтому ограничения не привели к задержке или отмене вылета и прилета.

Аэропорт был закрыт за несколько минут до того, как в Ярославской области ввели режим беспилотной опасности. В регионе было сбито свыше 70 беспилотников, пострадали два человека. Прокуратура поставила на контроль оказание помощи пострадавшим.

Алла Чижова

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