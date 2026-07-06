В Чувашии начали проверку после гибели местного жителя и ребенка на Волге

Следователи проводят доследственную проверку из-за гибели жителя Чувашии и девятилетнего ребенка, которые утонули в Новочебоксарске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 июля на правом берегу Волги в акватории Куйбышевского водохранилища.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Кайдалова