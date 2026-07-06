Спикер Госдумы потребовал отремонтировать оперный театр в Саратове до 2028 года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поставил задачу завершить строительно-монтажные работы в саратовском Театре оперы и балета до конца 2027 года. Такое заявление он сделал во время посещения объекта, который не работает с 2020 года, сообщается в Telegram-канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Володин Саратов Фото: Telegram-канал Володин Саратов

По словам политика, жители Саратова просят его решить вопрос с затянувшейся реставрацией. Володин назвал позором ситуацию, сложившуюся вокруг театра. Он отметил, что ошибки заказчика и подрядчика привели к остановке работ в 2023 году. По его словам, директор учреждения вместе с министром культуры и УКСом втянулись в ненужные виды деятельности, что повлекло лишние расходы и уголовные дела.

Первый этап восстановления здания должен закончиться до конца 2026 года. Строители усилят существующие конструкции, вернут им устойчивость, возведут купол и перекрытия. После этого объект подготовят для последующих ремонтно-реставрационных и инженерных работ.

Директор театра доложил спикеру о наличии четкого плана работ. Он заверил, что у подрядчика нет сложностей с выполнением обязательств, а объем задач посилен. Руководитель учреждения пообещал уложиться в контрактные сроки.

Господин Володин поинтересовался внутренним состоянием здания. Директор ответил, что внутри мало что изменилось с прошлого визита политика. Спикер потребовал изменить ситуацию к январю.

Никита Маркелов