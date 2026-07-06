Моор: Тюменская область может подвергнуться атаке БПЛА

Территория Тюменской области может подвергнуться атаке БПЛА, написал в своем канале в Max губернатор Александр Моор. Ранее в регионе в качестве превентивной меры был введен режим беспилотной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон. Если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем безопасном помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказано в сообщении.

Аэропорт Рощино в Тюмени также временно закрыли — введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

О введении режима опасности атаки БПЛА господин Моор объявил в 10:43. В данный момент беспилотная опасность объявлена во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), кроме Ямала. Закрыты также аэропорты Екатеринбурга и Челябинска.

Ирина Пичурина