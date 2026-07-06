Средняя зарплата в банковской сфере Ростова достигла 132 тысяч рублей

По итогам первого квартала 2026 года самой высокооплачиваемой отраслью в Ростове-на-Дону стала сфера банков и финансовых услуг. Средняя номинальная зарплата в ней составила 132 тыс. руб. в месяц при среднегородском показателе в 96 тыс. руб. По этому параметру Ростов-на-Дону занял 48-е место в рейтинге российских городов по отраслевым зарплатам, подготовленном «РИА Новости».

В расчет принимались данные официальной статистики по средним заработным платам сотрудников без учёта субъектов малого предпринимательства с занятостью не менее трех человек.

Годом ранее наибольшие заработки в Ростове-на-Дону фиксировались в строительстве — 107 тыс. руб. в месяц. Тогда город располагался на 43-й строчке рейтинга.

В Таганроге лидером по уровню оплаты труда в 2026 году оказалась профессиональная и научная деятельность с номинальной зарплатой 109 тыс. руб. при среднегородском показателе 83 тыс. руб. Город занял 73-е место рейтинга.

Мария Хоперская