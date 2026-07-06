Стало известно время подвоза топлива на АЗС Новороссийска

В Новороссийске опубликовали информацию о поставках топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть». Для нескольких АЗС города обозначили ориентировочное время поступления дизельного топлива и бензина марок АИ-92 и АИ-95, сообщает МЦУ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На автозаправочной станции в районе территории Кирилловки и промзоны, рядом с первой железнодорожной петлей, поставку дизельного топлива ожидают утром. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 должен поступить после обеда.

На АЗС в Цемдолине по улице Ленина, 143 дизельное топливо планируют доставить к 12:00. Поступление бензина АИ-92 и АИ-95 ожидают в промежутке с 13:00 до 14:00.

На автозаправочной станции «Роснефть» по улице Ленина, 7а бензин марок АИ-92 и АИ-95 находится в пути. Поставку топлива ожидают до обеда.

На АЗС по Мысхакскому шоссе, 53 бензин АИ-92 и АИ-95 планируют завезти утром и вечером. Дизельное топливо должно поступить к обеду.

Информацию о поставках топлива опубликовали на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани для оперативного обслуживания общественного и специализированного транспорта приняли дополнительные меры. В частности, отдельные заправочные станции выделили для работы коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб.

Муниципальные власти также усилили контроль за ситуацией на автозаправочных станциях и организовали дежурства для предотвращения нарушений порядка и возможных спекуляций.

Мария Удовик