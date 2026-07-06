В Ростове-на-Дону построят 25-этажный дом за 4,1 млрд рублей

Застройка квартала в Пролетарском районе Ростова по принципу комплексного развития территории обойдется в 4,1 млрд рублей. Об этом «Ведомости Юг» сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект охватывает участок площадью 1,6 га в границах улиц Горсоветской, Рябышева, Школьной и переулка Клавишного. «Проект комплексного развития территории предусматривает строительство многоквартирного жилого дома максимальной этажностью 25 этажей со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», — пояснил Куц.

Общая площадь квартир составит 41 400 кв. м, дом рассчитан на 1035 жителей. Помимо жилья, на территории разместятся магазины, аптеки и другие объекты коммерческой инфраструктуры.

Застройщик также намерен возвести детский сад на 51 место и передать его в муниципальную собственность. Для реализации проекта потребуется снос пяти объектов капитального строительства нежилого назначения.

Завершить все работы — включая подготовительный этап, строительство и ввод объекта в эксплуатацию — планируется в течение четырех лет после подписания договора о комплексном развитии территории.

Мария Хоперская