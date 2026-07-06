В Сочи 50 автозаправок продолжают работу в штатном режиме

В Сочи автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме на фоне высокого сезонного спроса. По информации городских властей, на территории курорта расположено 58 АЗС. Четыре станции находятся на плановом ремонте, еще на четырех временно отсутствует топливо. Остальные 50 автозаправок продолжают отпускать горючее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из работающих станций шесть являются газовыми заправками, еще шесть реализуют дизельное топливо и сжиженный газ. На 38 АЗС доступны бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. При этом на 23 станциях также продают бензин АИ-100.

По состоянию на 6 июля бензин АИ-100 имеется на 23 АЗС, АИ-95 — на 30 станциях, АИ-92 — также на 30 АЗС. Дизельное топливо доступно на 38 автозаправках.

Шесть станций компаний «Газпромнефть» и «НТК» отпускают дизельное топливо и сжиженный газ. Они расположены на улицах Урожайной, Декабристов, Калараша, Сухумском шоссе, Кирпичной, а также в поселке Хобза на улице Магнитогорской, 4д. Для каждой из этих станций указаны ближайшие АЗС сетей «Роснефть» или «Лукойл».

На ряде автозаправок сети «Лукойл» действуют ограничения на продажу топлива. На улице Ленина, 276, бензин АИ-92 отпускают только по топливным картам. На улице Виноградной, 105а, реализуют только дизельное топливо. На улице Урожайной, 4, бензин АИ-92 и АИ-100 также доступны только по топливным картам. На улице Ивановской, 1/1, по топливным картам отпускают АИ-92 и АИ-95, при этом продолжается реализация дизельного топлива.

Еще четыре АЗС «Лукойл» полностью работают только по топливным картам. Такие ограничения действуют на улицах Транспортной, Параллельной, Мира и Шоссейной.

Власти Сочи сообщили, что из-за увеличения числа туристов, прибывающих на автомобилях, а также искусственного ажиотажа ввели ограничения на отпуск топлива на одну машину в рамках одного чека. В сети АЗС «Роснефть» разрешили отпускать до 30 литров бензина и 30 литров дизельного топлива, при этом отпуск в тару ограничили. На АЗС «Лукойл» лимит составляет 20 литров бензина и 60 литров дизеля. В сетях «Газпромнефть» и «Газпром» отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Продажу топлива в тару также ограничили.

Кроме того, в соответствии с внутренними регламентами сетей АЗС станции временно приостанавливают работу на период действия сигнала воздушной тревоги. После окончания сигнала выдерживают интервал продолжительностью 15–20 минут. Если за это время повторный сигнал не поступает, автозаправки возобновляют работу в обычном режиме.

Мария Удовик