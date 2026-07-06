Сергей Егоров возглавил Вольский район как исполняющий полномочия

Сергей Егоров занял пост временно исполняющего полномочия главы Вольского района. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о назначении в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Егоров сменил на этом посту Сергея Сафонова. Предыдущий глава района лишился должности после критики со стороны губернатора.

Новый руководитель имеет опыт работы на разных уровнях власти. До 2021 года господин Егоров возглавлял Питерский район. Позднее он руководил министерством труда и социальной защиты области. В 2023 году Сергея Егорова назначили заместителем председателя правительства региона. В статусе зампреда он курировал социальный блок.

Губернатор назвал Вольский район одним из крупнейших в регионе. Роман Бусаргин подчеркнул необходимость эффективного руководства на этой территории. Глава региона ждет от господина Егорова полного погружения в местные задачи.

Никита Маркелов