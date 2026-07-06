Жилищное кредитование в Ростовской области увеличилось в два раза

За первые пять месяцев 2026 года число ипотечных заемщиков в Ростовской области по данным Сбербанка почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод следует из сведений, которые Сбербанк и банк Центр-Инвест предоставили изданию ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С января по май 2026 года Сбербанк оформил жилищные кредиты более чем 8,8 тыс. жителей региона на общую сумму около 36 млрд руб. Годом ранее за те же месяцы кредиты в этом банке получили 4,6 тысячи дончан на 20,1 млрд руб. Таким образом, число заёмщиков выросло примерно вдвое, а объём выдач — в полтора раза. Средний размер ипотечного кредита в Сбербанке при этом снизился с 4,3 млн рублей в 2025 году до 4,1 млн руб. в 2026-м.

Банк Центр-Инвест зафиксировал иную динамику: за январь–май 2025 года там выдали 540 кредитов на 2,87 млрд руб., тогда как в 2026-м число договоров сократилось до 307, а объем — до 1,33 млрд руб. Средний размер кредита в региональном банке также уменьшился: с 5,3 млн рублей в 2025 году до 4,3 млн рублей в 2026 году.

Вместе с тем ростовские заёмщики сохраняют высокую платёжную дисциплину. По данным Центр-Инвеста, уровень просроченной задолженности по ипотеке в регионе составляет 0,469% — один из наиболее низких показателей на рынке. Годом ранее он был несколько выше: 0,524%.

Мария Хоперская