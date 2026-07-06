Татарстан вошел в число лидеров среди регионов по числу стобалльников на ЕГЭ

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число лидеров России по числу стобалльников на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Татарстан вошел в число лидеров России по числу стобалльников на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В республике в этом году было 459 стобалльных результатов. По этому показателю Татарстан уступил только Санкт-Петербургу, где максимальный балл получили 914 выпускников, и Московской области с 836 стобалльниками.

При этом рекордные показатели по итогам основного периода также отмечены в Кировской области. В регионе зафиксировано 94 стобалльных результата, что выше результатов прошлого года.

Анна Кайдалова