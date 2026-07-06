В Темрюкской ЦРБ за мошенничество осудили начальника отдела кадров

Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес приговор начальнику отдела кадров ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» Татьяне Федотовой, признав ее виновной в получении взятки в крупном размере и мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2025 года Федотова, занимая должность начальника отдела кадров, получила 200 тыс. руб. за содействие в назначении врача-стоматолога на специально введенную по ее инициативе должность в сельской поликлинике. Это позволило медицинскому работнику претендовать на единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн руб.

Кроме того, фигурантка дела, по данным суда, оформила на должность медицинского регистратора больницы свою мать, фактически не выполнявшую трудовые обязанности. При этом начислялись заработная плата и социальные выплаты, которыми подсудимая распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб от этих действий оценен почти в 370 тыс. руб.

При назначении наказания суд учел признание вины и наличие у подсудимой несовершеннолетнего ребенка. Федотовой назначено 8 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 2 млн руб., а также запрет на занятие должностей, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков