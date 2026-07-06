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Ярославская прокуратура проконтролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание всесторонней помощи двум пострадавшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами»,— добавили в пресс-службе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 6 июля в регионе сбили более 70 украинских беспилотников. Два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Режим беспилотной опасности в области сохраняется.

Алла Чижова

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