Ярославская прокуратура проконтролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание всесторонней помощи двум пострадавшим в результате атаки беспилотников. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами»,— добавили в пресс-службе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 6 июля в регионе сбили более 70 украинских беспилотников. Два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Режим беспилотной опасности в области сохраняется.

Алла Чижова