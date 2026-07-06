Московская компания выиграла тендер ВГТУ по поставке лазера для КБХА за 77 млн

Воронежский технический госуниверситет (ВГТУ) определил подрядчика для поставки лазерно-оптической системы для АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Им стало московское ООО «Борлас секьюрити системз». Контракт с подрядчиком заключили по начальной цене 77 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский государственный технический университет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский государственный технический университет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания была единственным участником аукциона. Согласно аукционной документации, закупаемый специальный комплекс предназначен для отработки режимов лазерного воздействия и доработки конструктивных решений. Оборудование должно обеспечивать нанесение элементов искусственной шероховатости на дно «сложно ориентированных в пространстве фрезерованных каналов».

Финансирование контракта осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания. Срок поставки лазерной установки — до 15 марта 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «Борлас секьюрити системз» зарегистрировано в октябре 2004 года в Москве для разработки компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Александр Рыбаков. Учредителем выступает столичное ООО «Борлас тех», также ведущее деятельность в области разработки компьютерного ПО. Владельцами компании являются московское ООО «Инвестпроекты» (торговля, 50,1%), Алексей Ананьин (39,9%), Дмитрий Кичко и Сергей Прошлецов (по 5%). Выручка «Борлас секьюрити системз» по итогам 2025 года составляет 1,4 млрд, чистая прибыль — 3,8 млн руб.

В конце мая стало известно о намерении ВГТУ и КБХА разработать установку с числовым программным управлением для лазерного нанесения искусственных шероховатостей на металлические поверхности сложной формы. На форуме Столля проректор вуза Игорь Дроздов уточнил, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн руб. По его словам, макетный образец станка будет готов в 2026 году, а создание действующего образца запланировано на 2027 год. В презентации проекта подчеркивалось, что одной из ключевых задач является импортозамещение.

Кабира Гасанова