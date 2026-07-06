17-летнему заключенному колонии в Удмуртии грозит срок за пропаганду терроризма
За повторную демонстрацию татуировок с нацистской символикой и пропаганду идеологии проукраинской террористической организации в колонии 17-летнего подростка хотят привлечь к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 282.4 УК («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций») — она предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее несовершеннолетнего наказали за аналогичные действия — публичную демонстрацию запрещенной символики. Фигурант отбывает наказание в исправительном учреждении.