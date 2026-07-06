В Аксайском районе выявили свалку на сельхозугодьях в 5,9 тысячи «квадратах»

В Большелогском сельском поселении Аксайского района на сельскохозяйственных землях выявили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что участок сельхозназначения площадью 1,1 га зарос сорной растительностью. Помимо этого, на площади 5,9 тыс. кв. м плодородный слой почвы перекрыт насыпью. В ведомстве отметили, что собственник участка не выполняет обязательные требования по защите и охране земель.

Россельхознадзор выдаст владельцу предписание об устранении нарушений и обяжет привести участок в состояние. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Константиновском районе на сельхозугодиях общей площадью 1,6 га обнаружили свалку бытовых отходов, которая занимала на этом участке 8,5 тыс. кв. м.

Константин Соловьев