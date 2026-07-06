Самые высокие зарплаты в столице Татарстана зафиксированы в сфере банков и финансовых услуг. Средняя номинальная заработная плата в отрасли составила 163 тыс. руб. в месяц, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали работники банков

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Казани самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали работники банков

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По уровню зарплат в отраслях Казань заняла 26-е место среди российских городов. При этом средняя номинальная зарплата по городу составляет 112 тыс. руб.

В Чебоксарах наиболее высокооплачиваемой отраслью также стали банки и финансовые услуги, где средняя номинальная зарплата достигает 119 тыс. руб. В среднем по городу этот показатель составляет 80 тыс. руб.

В Йошкар-Оле самые высокие зарплаты здесь получают работники обрабатывающих производств — в среднем 111 тыс. руб. в месяц. Средняя номинальная зарплата по городу составляет 86 тыс. руб.

В Набережных Челнах лидером по уровню оплаты труда стали обрабатывающие производства со средней номинальной зарплатой 106 тыс. руб. Средняя зарплата по городу составляет 96 тыс. руб.

В Кирове самые высокие зарплаты зафиксированы в обрабатывающих производствах — 99 тыс. руб. Средняя номинальная зарплата по городу составляет 84 тыс. руб.

Анна Кайдалова