Кубань стала одним из лидеров среди регионов по числу стобалльников ЕГЭ

Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по числу выпускников, получивших максимальные 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода экзаменационной кампании. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее число стобалльных результатов зафиксировано в Санкт-Петербурге — 914 работ. Показатель стал рекордным: в 2025 году в городе было 536 таких результатов. Второе место занимает Московская область, где 100 баллов получили 836 выпускников.

В Татарстане и Краснодарском крае также зафиксированы высокие результаты: 459 и 416 стобалльных работ соответственно. Для Кубани этот показатель стал максимальным за последние 12 лет. В Ростовской области отмечено 216 работ, оцененных на 100 баллов.

Отдельного внимания удостоился результат московской школьницы Екатерины Малковой, набравшей 500 баллов по пяти предметам — русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет проведения ЕГЭ.

Ряд регионов также продемонстрировал существенную динамику роста. Так, в Сахалинской, Бурятской, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях число стобалльных результатов увеличилось почти вдвое. Рекордные значения зафиксированы в Кировской (94), Тюменской (95) и Рязанской (43) областях, а также на Камчатке (11) и в Адыгее (14).

В Башкирии число выпускников, получивших 100 баллов, достигло 183 против 159 годом ранее. В Ханты-Мансийском автономном округе рост составил около 37% по сравнению с 2025 годом.

В регионах Северного Кавказа, за исключением Ставропольского края, число стобалльников, по предварительным данным, остается низким — менее 50 человек. В Туве, на Чукотке и в Ненецком автономном округе зафиксировано по три и менее таких результата, в Магаданской области — два.

Вячеслав Рыжков