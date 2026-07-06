Ижевчанин пытался украсть поднос с фастфудом из кафе быстрого питания

В Ижевске задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в грабеже одного из ресторанов быстрого питания в городе (ст. 161 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Мужчина вышел с подносом готовой продукции и применил силу к сотруднице ресторана.

«Администратор попыталась остановить нарушителя и потребовала вернуть товар или произвести оплату. В ответ злоумышленник применил физическую силу – схватил сотрудницу за руку. Когда на помощь потерпевшей выбежали другие работники заведения, молодой человек вернул похищенное, и, продемонстрировав газовый баллончик, скрылся»,— говорится в сообщении.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы.