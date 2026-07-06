Площадь стенда Челябинской области на «Иннопроме» составила 440 кв. метров

На международной промышленной выставке «Иннопром–2026» в Екатеринбурге Челябинская область представила самый большой стенд за всю историю своего участия. Его площадь составила 440 кв. м, сообщает пресс-служба правительства региона.

На стенде свою продукцию презентуют 22 предприятия и Ассоциация приборостроительных компаний. Последняя организация, созданная в Челябинской области в 2024 году, участвует в промышленной выставке впервые. При поддержке ассоциации свои проекты представили компании «ЭлМетро–Инжиниринг», промышленная группа «Метран», «ИТеК ББМВ» и «Нефть-Сервис».

Международная выставка «Иннопром» будет работать с 6 по 9 июля.

Ольга Воробьева