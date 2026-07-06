В Чувашии после прохождения неблагоприятных метеорологических явлений без электроснабжения остаются более 400 жилых домов, в которых проживают 889 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии из-за непогоды без света остались 889 жителей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии из-за непогоды без света остались 889 жителей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 6:00 электроснабжение восстановлено в Чебоксарском, Красночетайском, Ядринском, Алатырском, Мариинско-Посадском и Моргаушском муниципальных округах. Без света остаются жители Аликовского, Вурнарского и Порецкого муниципальных округов.

К аварийно-восстановительным работам привлекли семь бригад, 19 человек и восемь единиц техники.

Накануне сообщалось, что из-за неблагоприятных метеорологических явлений под отключение попали 2,2 тыс. жилых домов, более 3,5 тыс. человек и 21 социально значимый объект.

Анна Кайдалова