Ярославское УФАС признало рекламу ломбарда недостоверной

Ярославское межрегиональное УФАС признало рекламу ООО «Экспресс-Ломбард» ненадлежащей из-за распространения недостоверных сведений, вводящих потребителей в заблуждение. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Антимонопольный орган выявил нарушение пункта 2 части 3 статьи 5 Закона о рекламе при размещении баннера в городе Нея Костромской области с надписью «займ под ПТС без передачи транспортного средства». Такая формулировка противоречит Федеральному закону «О ломбардах», согласно которому выдача займа возможна только при передаче залога на хранение.

Кроме того, в рекламном материале отсутствовало обязательное предупреждение о необходимости оценки финансовых возможностей и рисков. Отсутствие этой информации нарушает часть 3.1 статьи 28 Закона о рекламе, регулирующую требования к продвижению финансовых услуг.

Материалы проверки переданы должностному лицу Ярославского межрегионального УФАС России для возбуждения административного производства по статье 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства о рекламе.

Антон Голицын