Краснодар попал в топ-20 городов РФ по уровню отраслевых зарплат

Краснодар занял 19-е место в рейтинге крупнейших российских городов по уровню отраслевых зарплат, подготовленном «РИА Новости». По итогам первого квартала 2026 года наиболее высокие доходы в краевом центре зафиксированы в сфере IT и связи — средняя номинальная заработная плата в отрасли составила 181 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, средний уровень заработной платы по городу оценивается в 101 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исследование основывалось на данных официальной статистики о среднем размере заработной платы за первый квартал 2026 года. В анализ не включались субъекты малого предпринимательства. В рейтинг вошли 100 крупнейших российских городов — региональные центры и населенные пункты с наибольшей численностью населения и рабочих мест.

По сравнению с предыдущим годом Краснодар улучшил позиции в рейтинге, поднявшись с 25-го на 19-е место. В 2025 году наиболее высокооплачиваемой отраслью в городе также были IT и связь, однако средний уровень зарплат в сегменте составлял 127 тыс. руб.

В Сочи и Новороссийске наиболее доходной отраслью в 2026 году стало строительство. Средний уровень зарплаты в этой сфере составил 146 тыс. и 141 тыс. руб. соответственно. По итогам года Сочи поднялся в рейтинге с 52-го на 37-е место, Новороссийск — с 58-го на 41-е.

В Майкопе лидером по уровню доходов стали обрабатывающие производства со средней зарплатой 80 тыс. руб. Столица Адыгеи заняла 97-е место и вошла в число городов, расположившихся в нижней части рейтинга.

Лидером исследования стал Южно-Сахалинск, где наиболее высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли — 528 тыс. руб. в месяц. Второе место заняла Москва с уровнем оплаты труда в банковском и финансовом секторе в 398 тыс. руб., третье — Красногорск, где средняя зарплата в сфере IT и связи составила 368 тыс. руб.

Согласно исследованию, среди ста крупнейших городов страны наиболее высокие зарплаты чаще всего приходятся на сферу IT и связи — эта отрасль оказалась лидирующей в 18 городах.

Вячеслав Рыжков