В аэропортах Татарстана в 08:50 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов и отменили режим беспилотной опасности на территории республики. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения действовали с 03:56 в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани. По сообщению Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Также в республике в 08:24 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Заинск и Нижнекамск.

Анна Кайдалова