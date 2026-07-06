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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

В аэропортах Татарстана в 08:50 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов и отменили режим беспилотной опасности на территории республики. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения действовали с 03:56 в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани. По сообщению Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Также в республике в 08:24 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Заинск и Нижнекамск.

Анна Кайдалова