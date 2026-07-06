В результате атаки ВСУ в Крыму погиб один человек и пострадали еще двое

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма в ночь на 6 июля погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Аксенова, погибшая являлась жительницей Керчи. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка со стороны региональных властей.

Ранее на территории Крыма было зафиксировано массовое отключение электроснабжения. В «Крымэнерго» заявили, что причиной стали технологические нарушения на высоковольтных сетях, вызванные внешними воздействиями. Перебои затронули все города и районы республики, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 6 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 519 украинских беспилотников над регионами России. В числе территорий, подвергшихся атаке, были Краснодарский край и Крым.

Вячеслав Рыжков