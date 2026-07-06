ФК «Ижевск» пропустил три гола в матче с «Акрон-2»

Футбольный клуб «Ижевск» уступил клубу «Акрон-2» на выездной игре в Тольятти в рамках 16 тура дивизиона «Б» второй лиги России по футболу. Матч 5 июля закончился со счетом 3:2, этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Ижевск», Vk Фото: ФК «Ижевск», Vk

Голы в ворота Тольяттинской команды на 45-й и 92-й минутах забил нападающий Артем Зиясов. По итогам матча команда занимает девятую позицию в таблице с 35.4 турнирными очками. 9 июля пройдет домашний матч на стадионе «Купол» с командой «Динамо-Барнаул».

Напомним, 1 июля «Ижевск» проиграл нижегородскому клубу «Победа» со счетом 1:0. Игра 4 июля против «Феонита» из Тольятти также завершилась поражением ижевских футболистов — 5:0.