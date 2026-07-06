В Тюменской области и Югре объявлен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) введен режим беспилотной опасности, об этом сообщили главы регионов в социальных сетях.

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Трогать или перемещать обломки беспилотников, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или дронов, запрещается. Жителей просят сообщить на номер 112, если заметили БПЛА.

В данный момент режим беспилотной опасности действует почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — ранее его ввели в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Ирина Пичурина