В Можге открыли городской пруд для купания

В Удмуртии открыли можгинский пруд для купания местных жителей, сообщил во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов. На водном объекте очистили береговую линию, обследовали дно пруда и сейчас там работают смотрители.

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Фото: Эрик Уразов, vk Фрагмент из видео

Фото: Эрик Уразов, vk

«Вода и почва прошли строгий контроль, а территория преобразилась: свежий речной песок на пляже, новые площадки для бадминтона и пляжного волейбола ждут самых активных»,— написал господин Уразов.

Напомним, только три акватории Удмуртии прошли проверку СанПин — можгинский городской пруд, пруд на реке Чумойка (СК «Чекерил») в Завьяловском районе и на территории базы отдыха «Красная горка».