Автомобилист погиб в ДТП в Сургуте

На улице Туманная в Сургуте произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Kia, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

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Авария случилась 5 июля около 21:30 напротив дома 15/1 на улице Глухова. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием машины.

Водитель скончался от полученных травм в машине скорой помощи, его пассажир 1989 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

Ирина Пичурина