Два человека ранены при атаке более 70 БПЛА на Ярославль

В ночь на 6 июля в районе Ярославля было сбито более 70 украинских БПЛА, двое местных жителей получили осколочные ранения при падении обломков. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Оба пострадавших госпитализированы и получают необходимое лечение. Беспилотная опасность была объявлена в 1:23, в 4:11 губернатор сообщил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка с Юго-Западной окружной дорогой. В 7:23 перекрытие было снято. На территории региона обнаружены фрагменты беспилотников. Гражданам запрещено приближаться к ним или использовать мобильную связь вблизи находок до прибытия спецслужб.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона»,— написал Михаил Евраев в «Максе».

Угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется.

Антон Голицын