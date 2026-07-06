Ростовская область стала лидером ЮФО по объемам микрозаймов

В первом квартале 2026 года микрофинансовые организации Ростовской области заключили 610 тыс. договоров на 10,4 млрд руб., что на 4% меньше по объему и на 15% по количеству в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. При этом объем займов в регионе стал наибольшим в ЮФО. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из общего объема на бизнес пришелся только 201 договор, 99% из них оформлены дистанционно, что соответствует показателю 2025 года.

В соседнем Краснодарском крае за первые три месяца 2026 года микрофинансовые организации (МФО) выдали клиентам микрозаймов на сумму 765 млн руб., что на 9% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Также наблюдается снижение количества заключенных договоров: в январе-марте 2026 года их было почти 8,9 тыс., что на 14% меньше год к году.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область вошла в число российских регионов, где снижение поступлений налога на прибыль организаций продолжается уже третий год подряд. В первом квартале 2026 года поступления налога на прибыль в Ростовской области сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в число 14 субъектов РФ с отрицательной динамикой.

Наталья Белоштейн