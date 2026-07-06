Через Багаевский гидроузел перевезено 1,5 млн тонн грузов
В марте-июне 2026 года через Багаевский гидроузел в рамках временной эксплуатации перевезено более 1,5 млн т различных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Фото: stroetransgaz.ru
За этот период было выполнено 1,2 тыс. шлюзований судов транспортного флота.
С 23 июня стало возможным наполнять верхний бьеф Багаевского гидроузла, создав промежуточный подпорный уровень с отметкой +1 м. Это частично увеличило пропускную способность бассейна и улучшило условия для грузооборота.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», два основных объекта Багаевского гидроузла были введены в эксплуатацию 31 марта.
Багаевский гидроузел распологается в районе х. Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне 2025 года заявляли о его готовности на 95%. Окончательный ввод гидроузла запланирован на 2028 год.