Через Багаевский гидроузел перевезено 1,5 млн тонн грузов

В марте-июне 2026 года через Багаевский гидроузел в рамках временной эксплуатации перевезено более 1,5 млн т различных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroetransgaz.ru Фото: stroetransgaz.ru

За этот период было выполнено 1,2 тыс. шлюзований судов транспортного флота.

С 23 июня стало возможным наполнять верхний бьеф Багаевского гидроузла, создав промежуточный подпорный уровень с отметкой +1 м. Это частично увеличило пропускную способность бассейна и улучшило условия для грузооборота.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», два основных объекта Багаевского гидроузла были введены в эксплуатацию 31 марта.

Багаевский гидроузел распологается в районе х. Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне 2025 года заявляли о его готовности на 95%. Окончательный ввод гидроузла запланирован на 2028 год.

Наталья Белоштейн