В Дагестане в ДТП погиб водитель Lada Priora

На 27 км автодороги Буйнакск — Кизилюрт в ДТП один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Республики Дагестан Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Республики Дагестан

На трассе в Буйнакском районе 62-летний водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21214».

В результате аварии водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 60-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

Наталья Белоштейн