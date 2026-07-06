В результате атаки ВСУ Севастополь остался без электроснабжения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном отключении электроснабжения в городе в ночь на 6 июля из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

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По словам главы региона, на объектах был введен особый режим работы, а социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

К утру, по словам губернатора, энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители.

Власти рекомендовали жителям экономно использовать заряд мобильных устройств и ограничить применение гаджетов случаями экстренной необходимости. Также граждан попросили после восстановления энергоснабжения не создавать дополнительную нагрузку на сеть и не включать одновременно большое количество электроприборов.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в сети утром не вышли на маршруты троллейбусы. Жителям рекомендовано учитывать возможные изменения в работе транспорта при планировании поездок.

Вячеслав Рыжков