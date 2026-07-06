Для муниципальных маршрутов Пятигорска закупят 20 автобусов

В 2026 году автопарк Пятигорска пополнится 20 автобусами. Первые 20 транспортных средств переданы из краевой собственности в муниципальную в мае, еще 20 автобусов город получит в сентябре. Об этом сообщает глава муниципалитета Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Запуск собственных муниципальных маршрутов планируется в сентябре 2026 года. Сейчас разработан регулируемый тариф, который передан на утверждение в региональную тарифную комиссию. После этого администрация проведет конкурс на обслуживание маршрутов.

В 2027 году новые маршруты запустят в Новопятигорск, п. Свободы и Верхний Горячеводск.

Наталья Белоштейн