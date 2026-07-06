Более тысячи приусадебных участков остаются затопленными на Среднем Урале

В Свердловской области после затяжных дождей сохраняются подтопления 18 частных домов, 52 дач, более 1 тыс. приусадебных участков и восьми низководных мостов в 21 муниципалитете, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Уровень воды снизился за сутки, что позволило освободить от затопления 65 жилых домов и 138 приусадебных участков. В пункте временного размещения в Ревде находятся двое граждан, включая одного ребенка; остальные пострадавшие размещены у родственников и знакомых. Эвакуация населения не требуется. Паводковая обстановка на территории Среднего Урала стабильная, с тенденцией к улучшению.

Для ликвидации последствий паводка привлечено 275 человек и 66 единиц техники; из них от МЧС задействованы 216 сотрудников и 58 машин спецтехники.

О том, как в области пролились дожди на несколько норм — в материале «Июнь за троих»

Ирина Пичурина