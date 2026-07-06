В Новороссийске проведут проверку из-за 33 незаконных торговых объектов

В Новороссийске проведут внутреннюю служебную проверку после выявления 33 нестационарных торговых объектов, размещенных без договоров с администрацией. Такое поручение дал глава города Андрей Кравченко на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным контрольно-ревизионного управления, по состоянию на 30 июня в городе насчитывается 33 незаконных нестационарных торговых объекта. Из них 13 расположены на частных земельных участках, где размещение подобных объектов не предусмотрено видом разрешенного использования.

В первом полугодии 2026 года в Новороссийске демонтировали 11 незаконных торговых точек. Еще по 23 объектам продолжаются судебные разбирательства, а восемь НТО подлежат демонтажу силами районных администраций.

Кроме того, за шесть месяцев пресечено 43 нарушения требований к содержанию прилегающей территории — владельцы торговых объектов не устанавливали урны для мусора. В администрации также подготовили новый порядок обращения с временными сооружениями, который позволит ускорить демонтаж незаконных объектов без необходимости судебных разбирательств.

Комментируя ситуацию, Андрей Кравченко заявил, что появление десятков незаконных торговых объектов на муниципальной земле не могло остаться незамеченным, и поручил провести служебную проверку работы глав районов.

Анна Гречко