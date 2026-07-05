6 июля в Татарстане ожидаются грозы и кратковременные дожди

В Татарстане в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и локально град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидаются грозы и кратковременные дожди

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидаются грозы и кратковременные дожди

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ночью температура составит от +16 до +21°C, днем воздух прогреется от +23 до +28°C, местами на востоке республики до +32°C. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6–11 м/с, местами с усилениями до 15–20 м/с.

В Казани ночью ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой, температура составит от +19 до +21°C. Днем — от +25 до +27°C.

Анар Зейналов