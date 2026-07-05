В Татарстане производство нефтепродуктов в мае упало на 13,2%

Производство кокса и нефтепродуктов в Татарстане в мае снизилось на 13,2% год к году. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Индекс производства в сравнении с маем 2025 года составил 86,8%. За период январь-май показатель снизился на 0,7% год к году.

Производство кокса и нефтепродуктов имеет наибольший удельный вес в общем объеме товаров собственного производства в республике — 21,1%. Далее следуют производство химических веществ (8,3%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (5,8%).

В то же время в Татарстане С 23 по 29 июня выросли цены все виды топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизель. Средняя цена на бензин за неделю выросла с 67,92 руб. до 68,89 руб.

Анар Зейналов